У должников.

Сотрудники свердловского ОБОП пресекли деятельность банды мошенников, которая лишала должников квартир в Полевском. В состав группы входили не менее 10 участников - коллекторы, черные риелторы, бывшие силовики. Злоумышленники имели связи в органах государственной власти и среди правоохранителей города. Предполагаемый лидер группы - единоросс Андрей Сериков.

Как сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах, мошенники действовали через долговой центр "Алмаз". Они работали со злостными неплательщиками по коммунальным платежам. Когда у последних отключали электричество и воду, к ним приходили члены ОПГ. Они сообщали, что необходимо срочно погасить долг, причем полностью. Мошенники предлагали потерпевшим переписать на них квартиру, которую они якобы продадут, погасят долг, а на оставшиеся деньги купят жилье меньшей площади.

Для убеждения людей использовались разные способы - от уговоров до угроз физической расправой. Обманутые люди в конечном счете оставались на улице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Пока выявлено 20 эпизодов, но следствие полагает, что их гораздо больше.