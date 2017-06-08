×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Полевском банда экс-силовиков и чиновников отбирала квартирыСегодня в 16:46

  • Текст

У должников.

Сотрудники свердловского ОБОП пресекли деятельность банды мошенников, которая лишала должников квартир в Полевском. В состав группы входили не менее 10 участников - коллекторы, черные риелторы, бывшие силовики. Злоумышленники имели связи в органах государственной власти и среди правоохранителей города. Предполагаемый лидер группы - единоросс Андрей Сериков.

Как сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах, мошенники действовали через долговой центр "Алмаз". Они работали со злостными неплательщиками по коммунальным платежам. Когда у последних отключали электричество и воду, к ним приходили члены ОПГ. Они сообщали, что необходимо срочно погасить долг, причем полностью. Мошенники предлагали потерпевшим переписать на них квартиру, которую они якобы продадут, погасят долг, а на оставшиеся деньги купят жилье меньшей площади.

Для убеждения людей использовались разные способы - от уговоров до угроз физической расправой. Обманутые люди в конечном счете оставались на улице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Пока выявлено 20 эпизодов, но следствие полагает, что их гораздо больше.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×