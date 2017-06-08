"Живой товар" уходил в Бахрейн.

Жительницу Чайковского приговорили к 6 годам колонии за торговлю людьми.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в 2013 года женщина организовала преступную группировку. В подчинении у нее были 6 мужчин из Прикамья и Челябинской области. Они знакомились с молодыми женщинами, предлагая быстрый заработок за рубежом. Им обещали трудоустройство хостесами в рестораны и ночные клубы Бахрейна, а на деле заставляли заниматься проституцией.

За три года ОПГ продала 23 женщины, получив около миллиона рублей за каждую. В начале 2016 года одна из секс-рабынь смогла сбежать и обратилась в полицию. Работорговка полностью признала свою вину. Рассмотрение уголовного дела остальных участников преступной группы продолжается.