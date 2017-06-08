×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермячка получила 6 лет за продажу девушек в секс-рабствоСегодня в 17:32

  • Текст

"Живой товар" уходил в Бахрейн.

Жительницу Чайковского приговорили к 6 годам колонии за торговлю людьми.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в 2013 года женщина организовала преступную группировку. В подчинении у нее были 6 мужчин из Прикамья и Челябинской области. Они знакомились с молодыми женщинами, предлагая быстрый заработок за рубежом. Им обещали трудоустройство хостесами в рестораны и ночные клубы Бахрейна, а на деле заставляли заниматься проституцией.

За три года ОПГ продала 23 женщины, получив около миллиона рублей за каждую. В начале 2016 года одна из секс-рабынь смогла сбежать и обратилась в полицию. Работорговка полностью признала свою вину. Рассмотрение уголовного дела остальных участников преступной группы продолжается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×