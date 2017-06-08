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На Южном Урале арестован куратор "группы смерти"Сегодня в 18:02

  • Текст

Чуть не погубивший школьницу.

По решению Еткульского райсуда Челябинской области на 2 месяца взят под стражу куратор "группы смерти" Илья Сидоров. 26-летний москвич обвиняется в доведении до самоубийства 14-летней местной школьницы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 17 мая 2017 года девочка попала в больницу с отравлением. Как выяснилось, она пыталась покончить с собой из-за участия в виртуальной игре "Синий кит". Следователи установили, что по игре ее вел Илья Сидоров. Его задержали в Москве и конвоировали на Южный Урал. Свою вину он полностью признал.

Ранее пот теме:
На Южный Урал этапировали куратора группы "Синий кит"

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