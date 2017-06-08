Полиции.

Один из подозреваемых по делу об убийстве предпринимателя - уроженца Ингушетии Беслана Наурузова и его адвоката из Екатеринбурга Алексея Кощеева пришел в полицию. По данным СМИ, мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания в Арамиле. По его словам, он устал бегать от силовиков.

В СУ СКР по Свердловской области "Уралинформбюро" данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Б.Наурузов и А.Кощеев пропали еще 25 мая 2017 года. Залитую кровью грузопассажирскую "Газель", на которой ехали мужчины, нашли в окрестностях поселка Большое Седельниково под Екатеринбургом. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемыми по нему проходят бывшие партнеры бизнесмена - экс-сотрудник ОВД Арамиля Алексей Тиханов и водитель "Газели", на которой передвигались предприниматель с юристом, Антон Корепанов.

Стоит отметить, что Беслан Наурузов и Алексей Кощеев до сих пор не найдены.

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