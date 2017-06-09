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Житель Прикамья зарезал женщину на кладбищеСегодня в 09:02

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Она пришла помянуть родных.

В Сивинском районе Прикамья по подозрению в убийстве задержали 64-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, тело 52-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 3 июня 2017 года на кладбище. По данным следствия, женщина пришла помянуть родных - на нее внезапно набросился мужчина с ножом. Он несколько раз ударил жертву ножом в шею и скрылся.

Выясняются мотивы убийства. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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