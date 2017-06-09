На пару недель.

Судебное заседание по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство генерала Бориса Тимониченко, отложено до 27 июня 2017 года.

"Заседания назначены на 27, 28 и 29 июня. Пока допрашиваются свидетели стороны обвинения. Пока сложно сказать, когда будет допрос Дудко", - сообщил "Уралинформбюро" адвокат Александр Белобородов.

Дудко этапировали в нижнетагильскую ИК-13, где он и находился до начала процесса (при колонии действует следственный изолятор, где содержатся в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов - прим.ред.).

Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, стрелял его бывший подчиненный Дудко. Как стало известно из показаний его сообщника Игоря Казакова, преступление было тщательно спланировано: за Тимониченко следили несколько месяцев. В день преступления генерала подстерегали в подъезде его дома на Родонитовой: когда он вышел из квартиры, Дудко выстрелил в него из пистолета Макарова с глушителем. Затем экс-силовик забрал барсетку своей жертвы и скрылся.

По словам потерпевшего, после покушения он находился в сознании, но был обездвижен из-за контузии позвонка. Кроме того, он почти не мог говорить - пуля задела голосовые связки. Однако Тимониченко смог позвать на помощь соседа. Жизнь генерал-майору спасла экстренная операция. Несколько дней он находился в реанимации, а затем проходил лечение в Израиле.

Потерпевший считает, что Дудко мог таить на него обиду с 2001 года. Тогда Тимониченко проводил в отношении него служебную проверку, по итогам которой обвиняемого уволили за пьянку на рабочем месте. Вместе с тем генерал-майор не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления.

Обвиняемого судят за покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, кражу и хищение паспорта.

Ранее Чкаловский суд приговорил Игоря Казакова к 4,5 годам колонии строгого режима за пособничество.

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