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Свердловчанин задушил должницу из-за 2000 рублейСегодня в 11:56

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Его арестовали.

В Североуральске задержали 33-летнего жителя Волчанска по подозрению в убийстве из-за долга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено в конце мая 2017 года в поселке Третий Северный. Мужчина приехал к 30-летней знакомой, которая задолжала ему 2000 рублей. Та не захотела возвращать деньги, оскорбив незваного гостя, и он задушил должницу удавкой.

Тело убитой обнаружила ее мать 25 мая. Спустя некоторое время личность подозреваемого была установлена. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение, добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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