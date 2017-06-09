В колонию особого режима.

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Тюмени, признав его виновным в двойном убийстве и покушении на двойное убийство. Он проведет 16 лет в колонии особого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В ночь на 23 октября 2016 года подсудимый находился со своим 29-летним братом в гостях у знакомых на улице Береговой. Мимо дома проходила компания из четверых мужчин, которые знали хозяина. Они начали звать его. В окно выглянул брат подсудимого и вступил в перепалку с прохожими.

Мужчины ушли, но через некоторое время вернулись в поисках потерянного телефона. На улице они встретились с братьями, которые собирались домой. Мужчины повздорили, конфликт вскоре перерос в драку. Подсудимый достал нож и зарезал двоих оппонентов. Еще одного мужчину он тяжело ранил ножом. Досталось и его брату, которого он не признал в темноте.

Стоит отметить, что в 2007 году злоумышленника признали виновным в избиении отца до смерти. Он провел в колонии 8 лет 10 месяцев.



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