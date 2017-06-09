Он пытался сжечь 6 человек.

В Калининский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 33-летнего бомжа по обвинению в покушении на убийство шести человек, совершенном с особой жестокостью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, 9 марта 2017 года бездомный попрошайничал возле торгового центра на Московском тракте. Когда на "его территории" объявился другой бомж, обвиняемый попытался выставить "конкурента". За последнего заступились двое его знакомых. Тогда обвиняемый решил расправиться с обидчиками и сжечь их в теплотрассе, где те проживали.

В ночь на 10 марта мужчина облил бензином лестницу, ведущую в теплотрассу (там находилось шесть человек), и поджег ее. Когда один из обитателе выбрался наружу, злоумышленник облил его бензином и бросил в него горящую пластиковую канистру. Потерпевший бросился в снег, чтобы потушить пламя. Он получил ожоги 50% поверхности тела, но выжил.

Оставшиеся пятеро обитателей теплотрассы сумели потушить огонь.