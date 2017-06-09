×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми раскрыли ограбление на миллионСегодня в 14:48

  • Текст

Подозреваемые задержаны.

Сотрудники угрозыска Прикамья задержали двух подозреваемых в ограблении магазина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление было совершено в апреле 2017 года. 23-летние пермяки в медицинских масках ворвались в торговую точку на улице Трамвайная. Молодые люди, угрожая продавцу газовым баллончиком, похитили 27 сотовых телефонов и 360 тысяч рублей из кассы. Ущерб превысил миллион рублей.

Полицейские установили, что к нападению причастен бывший сотрудник магазина. После ограбления молодой человек уехал из родного города. Оперативники задержали его в Москве. Второго подозреваемого поймали в Перми. Вернуть удалось более 10 похищенных телефонов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×