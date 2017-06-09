Подозреваемые задержаны.

Сотрудники угрозыска Прикамья задержали двух подозреваемых в ограблении магазина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление было совершено в апреле 2017 года. 23-летние пермяки в медицинских масках ворвались в торговую точку на улице Трамвайная. Молодые люди, угрожая продавцу газовым баллончиком, похитили 27 сотовых телефонов и 360 тысяч рублей из кассы. Ущерб превысил миллион рублей.

Полицейские установили, что к нападению причастен бывший сотрудник магазина. После ограбления молодой человек уехал из родного города. Оперативники задержали его в Москве. Второго подозреваемого поймали в Перми. Вернуть удалось более 10 похищенных телефонов.