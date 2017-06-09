Ветеранов ВОВ.

Суд Каменска-Уральского вынес приговор мужчине, уничтожившему 9 надгробий, в том числе захороненных ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Жителя Талицы Виктора Бурухина приговорили к 2 годам ограничения свободы.

6 мая и 6 августа 2016 года Бухурин уронил и разбил стелы памятников на Ивановском кладбище в Каменске-Уральском. Кроме того, 20 июня 2016 года он поджог тополиный пух, из-за чего загорелись надмогильные сооружения, деревянный крест, венки и корзины с цветами.

Гражданские иски о возмещении ущерба будут рассмотрены отдельно.