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Житель Зауралья расправился с пенсионером из-за упрековСегодня в 15:02

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В уклонении от службы в армии.

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Куртамыша, обвиняемого в убийстве пенсионера.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в декабре 2016 года. Обвиняемый гостил у 63-летнего знакомого, который упрекнул его в уклонении от службы в армии. Гость жестоко избил хозяина дома, а затем нанес ему множественные ножевые ранения.

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