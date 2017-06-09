В уклонении от службы в армии.

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Куртамыша, обвиняемого в убийстве пенсионера.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в декабре 2016 года. Обвиняемый гостил у 63-летнего знакомого, который упрекнул его в уклонении от службы в армии. Гость жестоко избил хозяина дома, а затем нанес ему множественные ножевые ранения.