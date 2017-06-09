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Южноуралец с подругой избили пенсионера кочергойСегодня в 16:26

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И сели на 17,5 лет.

Каслинский райсуд вынес приговор 23-летнему мужчине и его 33-летней подельнице - жителям поселка Береговой. Они признаны виновными в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, преступление было совершено в сентябре 2016 года. Злоумышленники проникли в дом 76-летнего мужчины и попытались взломать запорное устройство шкафа. Пенсионер проснулся от шума. Разбойники избили его кочергой. Затем они похитили тонометр, электронный миостимулятор и ресивер от спутниковой антенны.

У пенсионера диагностировали закрытый перелом ребер с повреждением легкого, а также ушиб мозга тяжелой степени.

Суд отправил молодого человека на 8,5 года в колонию строгого режима, а его сообщницу - на 9 лет в колонию общего режима.

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