Один из пострадавших умер.

Житель Челябинска приговорен к 18 годам колонии строгого режима за нападение на стариков. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и разбое.

Как рассказали "Уралинформбюро" пресс-службе регионального СУ СКР, в 2016 году злоумышленник совершил серию разбойных нападений на семерых мужчин в возрасте 70-80 лет. Он подкарауливал своих жертв на улице, забегал за ними в подъезд, избивал и забирал деньги и ценные вещи. Один из пострадавших скончался.