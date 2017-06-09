×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинец осужден на 18 лет за нападение на стариковСегодня в 15:54

  • Текст

Один из пострадавших умер.

Житель Челябинска приговорен к 18 годам колонии строгого режима за нападение на стариков. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и разбое.

Как рассказали "Уралинформбюро" пресс-службе регионального СУ СКР, в 2016 году злоумышленник совершил серию разбойных нападений на семерых мужчин в возрасте 70-80 лет. Он подкарауливал своих жертв на улице, забегал за ними в подъезд, избивал и забирал деньги и ценные вещи. Один из пострадавших скончался.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×