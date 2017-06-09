Его подозревают в "продаже" диагноза.

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника хирургического отделения туберкулезной больницы №1 ГУФСИН Максима Скрипкина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в марте 2017 года врач получил от представителей осужденного 2,1 миллиона рублей. За эти деньги он выдал зэку справку о наличии у него тяжелого заболевания, которое препятствует отбытию наказания. На основании фиктивного медицинского заключения были подготовлены документы о досрочном освобождении.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН. Решается вопрос об аресте Скрипкину и предъявлении ему обвинения.