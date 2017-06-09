×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске тюремный хирург попал под "уголовку" за 2-миллионную взяткуСегодня в 16:34

  • Текст

Его подозревают в "продаже" диагноза.

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника хирургического отделения туберкулезной больницы №1 ГУФСИН Максима Скрипкина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в марте 2017 года врач получил от представителей осужденного 2,1 миллиона рублей. За эти деньги он выдал зэку справку о наличии у него тяжелого заболевания, которое препятствует отбытию наказания. На основании фиктивного медицинского заключения были подготовлены документы о досрочном освобождении.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН. Решается вопрос об аресте Скрипкину и предъявлении ему обвинения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×