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Свердловчанин похитил у себя ружья и заявил об этом в полициюСегодня в 10:56

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В итоге попал под суд.

В Тугулымский райсуд направлено уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя. Он обвиняется в ложном доносе о хищении оружия и искусственном создании следов преступления. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, зимой 2017 года у подсудимого заканчивались разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. Опасаясь, что ружья у него изымут, мужчина сымитировал их хищение. Металлическим прутом он повредил замок на дверях своего гаража, болгаркой спилил петли на двери сейфа, а дверцу отогнул гвоздодером. "Похищенные" ружья спрятал в огороде.

На следующий день мужчина заявил в полицию о краже. Было возбуждено уголовное дело, однако сыщики установили факт ложного доноса.

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