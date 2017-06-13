×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Замглавы администрации Махневского МО попал под "уголовку" из-за прогнивших домов Сегодня в 13:59

  • Текст

Для сирот.

Замглавы администрации Махневского муниципального образования стал фигурантом уголовного дела о халатности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, чиновник заселил сирот в прогнившие квартиры. Претензии возникли к трем двухквартирным домам на улице Молодежной. Пол и крыша в зданиях не были утеплены, а внутри помещений обнаружили плесень, гниль и сырость.

В начале мая 2017 года следователи организовали проверку. Выяснилось, что в августе 2014 года между ГКУ "Фонд жилищного строительства" и ООО "Петрокаменская строительная компания" были заключены госконтракты на строительство 6 домов на Молодежной, которые должны были сдать не позднее октября 2014 года. На тот момент подозреваемый был временно исполняющим главы администрации. Он выдал разрешение на ввод домов лишь в августе 2015 года. При этом не проверил, соответствуют ли помещения требованиям технических регламентов и проектной документации.

По факту выявленных нарушений прокурор внес в адрес главы Махневского МО представление с требованием устранить их, а также привлечь к ответственности виновных лиц.

Ранее по теме:
На Среднем Урале сирот поселили в прогнившие квартиры

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×