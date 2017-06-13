Для сирот.

Замглавы администрации Махневского муниципального образования стал фигурантом уголовного дела о халатности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, чиновник заселил сирот в прогнившие квартиры. Претензии возникли к трем двухквартирным домам на улице Молодежной. Пол и крыша в зданиях не были утеплены, а внутри помещений обнаружили плесень, гниль и сырость.

В начале мая 2017 года следователи организовали проверку. Выяснилось, что в августе 2014 года между ГКУ "Фонд жилищного строительства" и ООО "Петрокаменская строительная компания" были заключены госконтракты на строительство 6 домов на Молодежной, которые должны были сдать не позднее октября 2014 года. На тот момент подозреваемый был временно исполняющим главы администрации. Он выдал разрешение на ввод домов лишь в августе 2015 года. При этом не проверил, соответствуют ли помещения требованиям технических регламентов и проектной документации.

По факту выявленных нарушений прокурор внес в адрес главы Махневского МО представление с требованием устранить их, а также привлечь к ответственности виновных лиц.

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