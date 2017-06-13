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В Челябинске пятерых таджиков будут судить за убийство бизнесменаСегодня в 13:28

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Ради денег.

В Челябинский областной суд направлено уголовное дело в отношении 5 граждан Таджикистана. Их обвиняют в убийстве, разбое, угоне и вымогательстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2016 года сообщники решили ограбить знакомого предпринимателя. Коммерсанта пригласили в гости в квартиру на Комсомольском проспекте, сковали руки бизнесмена наручниками, обмотали ноги скотчем, а на голову надели наволочку. Угрожая убийством, злоумышленники потребовали у пленника 3 миллиона рублей. Также они угнали его Hyundai ix35, в котором нашли более 1,8 миллиона рублей.

На следующий день один из преступников узнал, что родственники предпринимателя обратились в полицию. Испугавшись, он задушил потерпевшего полиэтиленовым пакетом. Труп подельники спрятали в Каштакском бору.

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