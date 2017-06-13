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В Мюнхене мужчина устроил стрельбу на железнодорожной станцииСегодня в 14:16

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Ранены несколько человек.

На железнодорожной станции Унтерфёринг в Мюнхене мужчина открыл стрельбу по пассажирам. По разным данным, ранено от 3 до 5 человек. В тяжелом состоянии в больнице находится женщина-полицейский: злоумышленник выстрелил ей в голову.

По данным СМИ, сотрудник полиции проверяла документы у пассажиров во время посадки. Мужчина выхватил у нее оружие и открыл огонь.

На данный момент станция оцеплена. Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщается в микроблоге полиции Мюнхена. Сейчас правоохранители выясняют мотивы действий злоумышленника. Версию теракта они исключают, передает "Уралинформбюро".

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