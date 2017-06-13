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В Екатеринбурге бывший смотритель кладбищ похитил 2 миллионаСегодня в 14:53

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У родственников умерших.

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего смотрителя кладбищ Александра Гришенкова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Подсудимый был смотрителем Нижне-Исетского, Уктусского и Елизаветинского кладбищ с апреля 2012 по март 2016 года. После увольнения он продолжил выдавать себя за сотрудника администрации данных погостов и брал деньги с родственников умерших за погребение. Потерпевшими по делу проходят 62 человека, а сумма ущерба превышает 2,1 миллиона рублей.

"Полицейскими был организован оперативный эксперимент, в ходе которого предпринимателю, находившемуся в здании администрации кладбища, были переданы меченные деньги в размере 30 тысяч рублей за возможность захоронения умершего на территории кладбища, после чего он был задержан", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Во время следствия Гришенков вернул часть денег - 790 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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