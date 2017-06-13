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Приговор главе Петуховского района обжаловали мэрия и прокуратураСегодня в 17:05

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А также коммунальный МУП.

Администрация Петухово обжаловала оправдательный приговор главе района Сергею Герасименко. Апелляционные жалобы поступили также от прокуратуры Курганской области и МУП "Городские тепловые сети", сообщили "Уралинформбюро" в Петуховском райсуде.

Герасименко вменяли превышение и злоупотребление полномочиями, причинение имущественного ущерба путем обмана и незаконную предпринимательскую деятельность. В середине мая 2017 года райсуд полностью оправдал чиновника.

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