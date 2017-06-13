От длительной болезни.

Чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, осужденный пожизненно за организацию убийства журналистки Анны Политковкой, умер в колонии, сообщает РИА Новости. Преступник отбывал срок в ИК-5 Вологодской области, известной как «вологодский пятак».

По данным издания, осужденный был инвалидом второй группы - он страдал рядом болезней, в том числе циррозом печени. Болезнь Гайтукаева входила в перечень заболеваний, служащих основанием для освобождения от наказания. Защита готовила ходатайство об освобождении преступника, однако 10 июня тот скончался, отмечает "Уралинформбюро".

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена уроженцем Чечни Рустамом Махмудовым в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Следствие называет мотивом преступления недовольство ее журналистской деятельностью. Установить заказчиков преступления так и не удалось.