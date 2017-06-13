Ради его авто.

Суд вынес приговор двум жителям Куртамыша, признав их виновными в покушении на убийство таксиста. Они проведут 12 и 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено в декабре 2016 года. По данным следствия, молодые люди 23 и 28 лет решили угнать такси. Они заказали по телефону автомобиль и попросили водителя отвезти их в одно из зауральских сел. Когда шофер попросил пассажиров оплатить поездку заранее, они напали на него с ножом.

Раненому водителю удалось спастись. Он забежал в первый попавшийся дом и обратился за помощью к хозяевам.

Угнать автомобиль обвиняемые не смогли: машина была оборудована надежной противоугонной системой.