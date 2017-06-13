×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двое зауральцев сели на 27 лет за покушение на таксистаСегодня в 17:17

  • Текст

Ради его авто.

Суд вынес приговор двум жителям Куртамыша, признав их виновными в покушении на убийство таксиста. Они проведут 12 и 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Преступление было совершено в декабре 2016 года. По данным следствия, молодые люди 23 и 28 лет решили угнать такси. Они заказали по телефону автомобиль и попросили водителя отвезти их в одно из зауральских сел. Когда шофер попросил пассажиров оплатить поездку заранее, они напали на него с ножом.

Раненому водителю удалось спастись. Он забежал в первый попавшийся дом и обратился за помощью к хозяевам.

Угнать автомобиль обвиняемые не смогли: машина была оборудована надежной противоугонной системой.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Свинцовый завод "плавит" кресло мэра Дегтярска

Общественность не дремлет.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×