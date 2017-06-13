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Екатеринбуржца зарезали во время пикникаСегодня в 19:08

  • Текст

В Дружининском парке.

44-летнего екатеринбуржца зарезали во время пикника в Дружининском парке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, трагедия произошла вечером 10 июня 2017 года. По предварительным данным, компания мужчин жарила шашлыки и распивала спиртное. Между двумя из них завязалась ссора, в ходе которой 58-летний горожанин достал нож и пригрозил им 44-летнему знакомому. Последний заявил: "Раз достал нож - бей!" После этого он получил удар в живот. Потерпевшего увезли в больницу, где он через некоторое время скончался.

Подозреваемый полностью признал вину. Его заключили под стражу.

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