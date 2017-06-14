Злоумышленников ищут полицейские.

На Центральном кладбище Березовского вандалы разгромили десятки могил. Снимки выложили в соцсеть "ВКонтакте" местные жители.

Под фотографиями развернулось бурное обсуждение: "Ну и черти! Ничего святого в людях не осталось".

В пресс-службе администрации Березовского ГО "Уралинформбюро" подтвердили, что захоронения разрушены. Там добавили, что вчера на место выезжали сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области опровергли информацию о погроме. "Сведения о том, что это были вандалы, не соответствуют действительности. На место действительно выезжали сотрудники территориального УВД. Они заверили меня, что этот инцидент связан с прошедшим ураганом", - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам местных жителей, пока они не получали официального ответа от правоохранительных органов о том, что памятники разрушены из-за сильного ветра.

"На последствия урагана это все-таки не похоже, потому что сломаны памятники лишь вдоль тропы и, например, новые кресты в хорошем состоянии, а старые трухлявые стоят. Да и деревья все целые, а трухлявых тополей там полно. Кладбище большое. Центральная аллея широкая. Там всегда ветрено, но все могилы целые. Разрушены надгробия исключительно вдоль тропы. Метр в сторону - все целое", - рассказали березовчане.