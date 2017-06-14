Он арестован.

20-летнему жителю Новой Ляли предъявили обвинение в избиении знакомого до смерти. Он арестован.

Преступление было совершено в ночь на 10 июня 2017 года, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Молодой человек выпивал в гостях у знакомых. Во время застолья он вспомнил, что недавно их собака пыталась укусить его. По мнению полицейских, именно на этой почве между обвиняемым и 42-летним хозяином дома разгорелась ссора. Разъяренный гость схватил табурет и забил им своего оппонента. О произошедшем в полицию сообщила сожительница убитого.

Мужчину, который ранее был неоднократно судим, задержали по горячим следам. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.