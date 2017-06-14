Деньги обманутым россиянам он так и не вернул.

Уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный за миллиардное мошенничество на семь с половиной лет, вышел на свободу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"Во время отбывания срока Алексей Калиниченко был трудоустроен, от работы не отказывался", - добавил пресс-секретарь ведомства Александр Левченко.

Алексей Калиниченко в 2002-2006 годах привлекал средства граждан якобы для участия в торгах на валютном рынке Forex. На более чем 4000 россиян он "заработал" свыше миллиарда рублей. Полученные деньги трейдер тратил на недвижимость, дорогие автомобили и путешествия.

Когда финансовая пирамида рухнула, аферист сбежал за границу, но в 2011 году был экстрадирован из Марокко. В 2013 году его признали виновным в мошенничестве. Отбывая наказание, Калиниченко просил об условно-досрочном освобождении, однако ему было отказано, так как он не возместил ущерб пострадавшим.



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