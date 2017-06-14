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В Челябинске пасынок забил отчима до смерти молотком Сегодня в 13:16

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В присутствии ребенка.

13 июня 2017 года в Челябинске в двухэтажке на перекрестке Горького - Салютная нашли труп 46-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

"Пасынок убил своего отчима молотком и скрылся. Ребенок маленький был в квартире, но ни чего не видел", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать информацию "Уралинформбюро". До руководителя следственного отдела по Тракторозаводскому району города дозвониться не удалось.

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