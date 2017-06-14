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В Тюмени трейдер похитил 3 миллиона у друзейСегодня в 13:55

  • Текст

Его осудили на 5 лет.

14 июня 2017 года Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 33-летнему местному жителю, который похитил у знакомых 3 миллиона рублей. Мужчина проведет 5 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюменец выдавал себя за успешного игрока на валютном рынке Forex. С июня по сентябрь 2014 года он убедил пятерых приятелей передать ему крупные суммы денег для участия в торгах. Взамен мужчина обещал большие проценты. При этом он знал, что не сможет выполнить обещания.

Спустя некоторое время он покинул Тюмень и перестал выходить на связь. Афериста задержали в апреле 2016 года в Казани.

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