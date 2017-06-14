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Жителя Карабаша похитили и заперли в погребеСегодня в 17:09

  • Текст

Трое его знакомых.

В Карабаше троим местным жителям предъявили обвинение в похищении человека. Решается вопрос об их аресте.

Как рассказали "Уралинфоромбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 4 июня 2017 года пьяные злоумышленники в ходе ссоры избили знакомого. Они связали потерпевшего, привезли в чужой дом и заперли в погребе. Там мужчину удерживали длительное время. Ему удалось сбежать, когда его похитители отлучились в магазин.

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