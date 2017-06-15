×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Участникам "стрелки" у екатеринбургского "Дирижабля" грозит свыше 15 лет "строгача"Сегодня в 08:34

  • Текст

Приговор озвучат 15 июня.

Прокурор потребовал для участников "стрелки" около екатеринбургского ТЦ "Дирижабль" 15,5 года колонии строгого режима на двоих: 8 лет - для Реваза Тамоева, 7,5 года - для Раджи Джавояна. Заседание по уголовному делу состоялось 14 июня 2017 года в Чкаловском райсуде.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, горожане обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Гураму Давришяну (п. "а" ч.3 ст.111 УК РФ). Приговор мужчинам будет озвучен 15 июня.

Потасовка у "Дирижабля" произошла вечером 12 января 2016 года. В разборках принимали участие не менее 80 человек. Пострадали трое екатеринбуржцев. Реваз Тамоев пытался скрыться, но в апреле 2016 года его этапировали из Туапсе в Екатеринбург.

Другие фигуранты драки установлены не были, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Ранее по теме:
Дело участников "стрелки" у "Дирижабля" дошло до облсуда

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×