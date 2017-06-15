Приговор озвучат 15 июня.

Прокурор потребовал для участников "стрелки" около екатеринбургского ТЦ "Дирижабль" 15,5 года колонии строгого режима на двоих: 8 лет - для Реваза Тамоева, 7,5 года - для Раджи Джавояна. Заседание по уголовному делу состоялось 14 июня 2017 года в Чкаловском райсуде.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, горожане обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Гураму Давришяну (п. "а" ч.3 ст.111 УК РФ). Приговор мужчинам будет озвучен 15 июня.

Потасовка у "Дирижабля" произошла вечером 12 января 2016 года. В разборках принимали участие не менее 80 человек. Пострадали трое екатеринбуржцев. Реваз Тамоев пытался скрыться, но в апреле 2016 года его этапировали из Туапсе в Екатеринбург.

Другие фигуранты драки установлены не были, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

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