Ребенка спас прохожий.

15 июня 2017 года в Екатеринбурге стартует судебный процесс над 39-летним мужчиной, который обвиняется в покушении на убийство своего 4-летнего сына. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

18 апреля 2017 года на перекрестке Красных Командиров - Космонавтов пьяный горожанин несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Расправу над мальчиком прервал прохожий.

За покушение на убийство малолетнего ребенка мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



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