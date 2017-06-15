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В Екатеринбурге стартует суд над едва не убившим 4-летнего сына мужчинойСегодня в 08:50

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Ребенка спас прохожий.

15 июня 2017 года в Екатеринбурге стартует судебный процесс над 39-летним мужчиной, который обвиняется в покушении на убийство своего 4-летнего сына. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

18 апреля 2017 года на перекрестке Красных Командиров - Космонавтов пьяный горожанин несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Расправу над мальчиком прервал прохожий.

За покушение на убийство малолетнего ребенка мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Едва не убивший 4-летнего сына екатеринбуржец предстанет перед судом

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