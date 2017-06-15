И угрозы убийством.

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Перми, который обвиняется в надругательстве над 9-летней падчерицей и угрозе убийством.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 21 января 2017 года. Пьяный обвиняемый набросился на дочь сожительницы, угрожая убить девочку. После этого он ножом порезал лицо женщины.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).