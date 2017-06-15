И миллион рублей.

В Челябинске на Бродокалмакском тракте неизвестные похитили у гражданина Армении портфель, в котором находились 25 тысяч долларов, почти миллион рублей и золотые украшения. Потерпевший написал заявление в полицию.

"Да, были совершены противоправные действия, вводился план "Перехват". Проводится проверка. Подробности мы сообщим позже", - сказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.