Пригласив в гости.

В Миассе 19-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю школьницу.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов, преступление было совершено вечером 11 июня 2017 года. Молодой человек после переписки в соцсети пригласил девушку в гости. Он был пьян и набросился на гостью, совершив насильственный половой акт. В тот же день злоумышленника задержали.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Арестованному юноше грозит до 15 лет лишения свободы.