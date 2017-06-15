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В Миассе 16-летнюю школьницу изнасиловал онлайн-приятельСегодня в 12:56

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Пригласив в гости.

В Миассе 19-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю школьницу.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов, преступление было совершено вечером 11 июня 2017 года. Молодой человек после переписки в соцсети пригласил девушку в гости. Он был пьян и набросился на гостью, совершив насильственный половой акт. В тот же день злоумышленника задержали.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Арестованному юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

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