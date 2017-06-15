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Участники "стрелки" у "Дирижабля" проведут в колонии 12 летСегодня в 12:30

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За причинение тяжкого вреда здоровью.

15 июня 2017 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум участникам массовой драки у ТЦ "Дирижабль". 24-летний Реваз Тамоев проведет 6 лет 3 месяца в колонии особого режима, 31-летнему Раджи Джавояну дали 6 лет строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Потасовка двух группировок у "Дирижабля" произошла вечером 12 января 2016 года. В разборках принимали участие 15 кавказцев и около 100 любителей восточных единоборств. Когда абсолютное большинство одержало победу, проигравшие открыли огонь. Трое пострадавших были доставлены в больницу.

Тамоева и Джавояна обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью Гураму Давришяну. В ходе следствия Тамоев скрылся, через некоторое время его задержали в Туапсе.

Личности остальных фигурантов бойни установлены не были. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

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