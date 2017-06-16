×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец задушил знакомую и поджег квартиру15 июня в 16:12

  • Текст

Заметая следы.

В Екатеринбурге по подозрению в убийстве задержали 37-летнего местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Труп 42-летней женщины обнаружили 10 июня 2017 года при тушении пожара в переулке Коротком. Экспертиза показала, что ее задушили. Под подозрение попал ранее судимый приятель погибшей.

По версии следствия, в тот день женщина выпивала в компании сожителя и подозреваемого. Между собутыльниками разгорелась ссора, и сожитель убитой покинул квартиру. Однако конфликт не утих, и гость задушил приятельницу, похитил бытовую технику, поджег квартиру и скрылся.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге выгорела квартира – погибла женщина

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

На вес мусора

На вес мусора

Во что влетят уральцам отходы?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×