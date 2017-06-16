Заметая следы.

В Екатеринбурге по подозрению в убийстве задержали 37-летнего местного жителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Труп 42-летней женщины обнаружили 10 июня 2017 года при тушении пожара в переулке Коротком. Экспертиза показала, что ее задушили. Под подозрение попал ранее судимый приятель погибшей.

По версии следствия, в тот день женщина выпивала в компании сожителя и подозреваемого. Между собутыльниками разгорелась ссора, и сожитель убитой покинул квартиру. Однако конфликт не утих, и гость задушил приятельницу, похитил бытовую технику, поджег квартиру и скрылся.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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