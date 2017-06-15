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Заключенные невьянской ИК-46 до смерти избили сокамерникаСегодня в 14:50

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Возбуждено дело.

В невьянской ИК-46 заключенные до смерти избили 20-летнего сокамерника. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, определен круг подозреваемых. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения. Подробности ЧП будут известны позже.

Молодой человек был осужден на 9,5 лет за убийство. Приговор ему вынесли в апреле 2017 года.

Следует напомнить, что в 2015 году сотрудники ИК-46 до смерти избили заключенного. Его пристегнули наручниками к решетке у входа в камеру, пинали и били кулаками. А спустя пару дней теперь уже бывший начальник колонии Илья Чикин ударил зэка в область сердца. Вскоре мужчина скончался в больнице.

В марте 2017 года Чикина отправили за решетку на 13,5 лет. Его подчиненные получили от 7,5 до 13 лет.

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