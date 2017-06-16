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Гособвинение просит 5 лет для экс-главы УФНС Зауралья15 июня в 16:30

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И условный срок для его подчиненной.

15 июня 2017 года в Курганском горсуде состоялись прения сторон по делу бывшего начальника налоговой службы Зауралья Юрия Касьяненко. Гособвинение запросило для него 5 лет колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Вместе с Касьяненко на скамье подсудимых его бывшая подчиненная, экс-руководитель контрольного отдела управления Ольга Киселева-Захарова. Прокурор просит назначить ей 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Следующее заседание состоится 28 июня. Подсудимые выступят с последним словом. В этот же день суд огласит приговор.

Уголовное дело против Касьяненко было возбуждено в августе 2016 года. Он с подчиненной обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, экс-начальник налоговой покрывал коммерческую компанию, которая не перечислила в бюджет десятки миллионов рублей. Его дело рассматривается в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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