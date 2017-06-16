Его добыча превысила 10 миллионов.

Качканарский горсуд вынес приговор 24-летнему жителю поселка Валериановска, признав его виновным в разбойном нападении на ювелирный магазин "Алмаз". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, молодой человек проведет 9 лет в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в конце августа 2016 года. Подсудимый работал охранником ювелирного магазина. По данным следствия, он напал с электрошокером на продавщицу, связал ей скотчем руки и забрал драгоценности на сумму более 10 миллионов рублей. После этого он запер магазин и уехал на такси в Екатеринбург. Спустя некоторое время потерпевшая смогла освободиться и вызвать полицию.

Злоумышленника задержали 1 сентября в одной из саун уральской столицы.

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