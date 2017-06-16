Возбуждено уголовное дело.

Силовики задержали бывшего начальника МБУ "Дорожно-строительное управление Магнитогорска" Максима Безгодова.

"Факт задержания мы подтверждаем, но комментарии будет давать следственный комитет - они уже возбудили дело", - сказала "Уралинформбюро" официальный представитель УФСБ по Челябинской области Марина Горлевская.

В свою очередь старший помощник руководителя регионального СУ СКР Владимир Шишков заявил, что пока не владеет информацией о задержании.

Тем временем "Верстов.Инфо" со ссылкой на собственные источники пишет, что к М.Безгодову возникли вопросы из-за 250 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог. На днях он написал заявление на увольнение по собственному желанию.