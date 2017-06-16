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Экс-директор мостостроительной компании в Челябинске сел на 9 лет15 июня в 19:18

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За хищение 155 миллионов рублей.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор экс-директору "Мостотряда-16" (филиал ЗАО "Уралмостострой") Андрею Черемисову, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина проведет 9 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

По данным следствия, в 2013-2015 годах Черемисов заключил три подложных договора с коммерческими организациями на оказание юридических услуг. Таким образом он вывел со счетов "Уралмостостроя" более 155 миллионов рублей. Эту сумму он должен будет возместить.

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