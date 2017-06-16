Ребенка сбила жена криминального авторитета.

В городе Железнодорожном (Московская область) управляемый 31-летней женщиной Hyundai Solaris во дворе дома сбил насмерть 6-летнего мальчика. Заключение экспертов показало, что ребенок был сильно пьян. На основании этих выводов следователь решил, что мальчик сам упал под машину, пишет Life.ru.

Трагедия произошла еще 23 апреля 2017 года. В роковой день ребенок с дедушкой возвращался с прогулки домой. По словам очевидцев, в это время по дворовой территории со скоростью 50 километров в час мчалась иномарка. Находившаяся за рулем женщина разговаривала по телефону. После наезда мальчика протащило под днищем авто около 10 метров. Он скончался на месте.

По данным издания, автоледи является женой криминального авторитета, на счету ОПГ которого - убийства, похищения людей, изнасилования, вымогательства и грабежи. Всю вину женщина перекладывает на погибшего ребенка: якобы он был пьян и сам упал под колеса. Уголовное дело по факту аварии не возбуждали месяц. Сейчас женщина - в статусе обвиняемой и находится под подпиской о невыезде.

Между те экспертиза обнаружила в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего требует повторную экспертизу, чтобы доказать его трезвость. Для этого тело ребенка придется эксгумировать. Сейчас готовятся необходимые документы, передает "Уралинформбюро".