×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Подмосковье погибшего под колесами иномарки 6-летнего мальчика признали пьянымСегодня в 10:25

  • Текст

Ребенка сбила жена криминального авторитета.

В городе Железнодорожном (Московская область) управляемый 31-летней женщиной Hyundai Solaris во дворе дома сбил насмерть 6-летнего мальчика. Заключение экспертов показало, что ребенок был сильно пьян. На основании этих выводов следователь решил, что мальчик сам упал под машину, пишет Life.ru.

Трагедия произошла еще 23 апреля 2017 года. В роковой день ребенок с дедушкой возвращался с прогулки домой. По словам очевидцев, в это время по дворовой территории со скоростью 50 километров в час мчалась иномарка. Находившаяся за рулем женщина разговаривала по телефону. После наезда мальчика протащило под днищем авто около 10 метров. Он скончался на месте.

По данным издания, автоледи является женой криминального авторитета, на счету ОПГ которого - убийства, похищения людей, изнасилования, вымогательства и грабежи. Всю вину женщина перекладывает на погибшего ребенка: якобы он был пьян и сам упал под колеса. Уголовное дело по факту аварии не возбуждали месяц. Сейчас женщина - в статусе обвиняемой и находится под подпиской о невыезде.

Между те экспертиза обнаружила в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего требует повторную экспертизу, чтобы доказать его трезвость. Для этого тело ребенка придется эксгумировать. Сейчас готовятся необходимые документы, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×