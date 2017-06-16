Которую проспорил.

В суд предано уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Гайвы, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление совершено 1 января 2017 года. Трое мужчин на лестничной площадке дома распивали алкоголь и играли в нарды. Во время застолья обвиняемый проспорил одному из мужчин пачку сигарет. Он сходил в магазин, но купил сигареты не той марки. Из-за этого мужчины повздорили. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый причинил одному из собутыльников закрытую черепно-мозговую травму. Спустя некоторое время потерпевший скончался.