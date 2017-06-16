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В Екатеринбурге неизвестные напали на офис СбербанкаСегодня в 10:48

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На месте работает полиция.

Утром 16 июня 2017 года в Екатеринбурге трое неизвестных пытались ограбить офис Сбербанка на Щербакова, 20.

"Сообщение о нападении поступило в 9.30 в отдел полиции №13. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Подробности мы сообщим позже", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Удалось ли им похитить деньги, пока не сообщается. Известно, что одного из налетчиков задержали.

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