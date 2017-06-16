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В Тюмени избивший задержанного экс-полицейский попал за решеткуСегодня в 12:43

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Его уже уволили из органов.

Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего полицейского Дмитрия Байдыка виновным в избиении задержанного. Мужчина проведет в колонии общего режима 3 года, передает "Уралинформбюро".

В феврале 2017 года 27-летний полицейский напал на задержанного молодого человека. В своем кабинете Байдык ударил его кулаком в плечо и грудь. По факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело. Мужчину сразу же уволили из правоохранительных органов.

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