Его уже уволили из органов.

Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего полицейского Дмитрия Байдыка виновным в избиении задержанного. Мужчина проведет в колонии общего режима 3 года, передает "Уралинформбюро".

В феврале 2017 года 27-летний полицейский напал на задержанного молодого человека. В своем кабинете Байдык ударил его кулаком в плечо и грудь. По факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело. Мужчину сразу же уволили из правоохранительных органов.