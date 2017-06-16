За хищение 26 миллионов.

Первоуральский горсуд вынес приговор местной жительнице, создавшей кредитную ОПГ. Она признана виновной в мошенничестве и легализации денежных средств. Женщина проведет 3,5 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, с конца 2009 по апрель 2014 года женщина находила граждан с тяжелым материальным положением. Действуя через подконтрольных юрлиц, она уговаривала людей оформлять кредиты и обещала взять на себя заботу о погашении займов. Потерпевшие брали в банке деньги и отдавали их подсудимой. Взамен они получали небольшое вознаграждение.

Своими действиями подсудимая причинила ущерб 10 кредитным учреждениям на сумму более 26 миллионов рублей.