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Скрывавшегося в Израиле пермяка судят за преступление 14-летней давностиСегодня в 13:17

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За границей мужчина успел обзавестись семьей.

В Ленинском райсуде Перми стартовал процесс над мужчиной, экстрадированным из Израиля из-за преступления 14-летней давности.

По версии следствия, в 2003 году около ЦУМа обвиняемый напал на прохожего с ножом, а после этого скрылся. Пострадавший перенес сложную операцию. Обвиняемый уехал в Израиль, где прожил 14 лет и успел обзавестись женой и ребенком.

Мужчину судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили "Уралинформбюро" в Ленинском райсуде.

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