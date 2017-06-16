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Приговор экс-главе Кунашакского района огласят 27 июняСегодня в 12:29

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Прокурор просит для него 15 лет колонии.

27 июня 2017 года Кунашакский райсуд вынесет приговор экс-главе района Вадиму Закирову, обвиняемому в мошенничестве, получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Оглашение начнется в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Ранее прокурор запросил для Закирова 15 лет колонии строгого режима и 14-миллионный штраф.

По данным следствия, все преступления были совершены в период с 2010 по 2015 годы. В частности, чиновник согласовал покупку больницы и 24 квартир для детей-сирот по завышенной цене. Также он "заработал" 2,5 миллиона на невыгодной покупке детского сада в Кунашаке и квартиру стоимостью 1,7 миллиона за назначение одного из своих заместителей.

По оценкам, общий ущерб от действий чиновника составляет 18 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Прокурор просит 15 лет для экс-главы Кунашакского района

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