Похищение и хранение оружия.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя южноуральской столицы. Он обвиняется в похищении человека, убийстве и незаконном хранении оружия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый создал ОПГ на территории Казахстана. По его указанию соучастники похитили предпринимателя из города Рудный. Мужчину вывезли в малолюдное место и забили до смерти. Труп злоумышленники спрятали, а машину, на которой перевозили потерпевшего, сожгли.

Во время обыска в офисе обвиняемого обнаружили 2 гранаты "Ф1", пистолеты Макарова, ТТ и 35 боеприпасов.